4 مصادر صحفية.. بلينكن يرفض كل حجج نتنياهو لغزو رفح

أوردت 4 صحف دولية تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن أمريكا لا تقبل عملية في رفح، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الدولية.

ونقل مسئول أمريكي أن بلينكن قال لنتنياهو إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض عملية رفح.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسئولين أمريكيين، قولهم إن هناك أملا في أن يسهم الإفراج عن الرهائن بإقناع الجانبين بالتوصل لوقف إطلاق نار دائم.

وقال موقع “واللا” العبري نقلا عن مسئول أمريكي، إن بلينكن أبلغ نتنياهو أن واشنطن تعارض عملية برية في رفح دون خطة لحماية المدنيين.

وذكر موقع “واللا” عن مسئول أمريكي أن بلينكن يعتقد أن هناك خيارات أفضل للتعامل مع كتائب حماس في رفح دون عملية واسعة النطاق.

وبحسب “أكسيوس” نقلا عن مسئولين أمريكيين، فإن بايدن يريد بذل كل ما بوسعه للتوصل لاتفاق يعتقد أنه سيوقف العملية العسكرية في رفح، كما أن وقف إطلاق النار كجزء من صفقة تبادل سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة وسيوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ويبعد إسرائيل وحزب الله عن الدخول إلى حافة الحرب.

ولم يقبل الطرف الأمريكي ما قاله نتنياهو من أنه إذا لم تتخل حماس عن هذا الطلب فلن يكون هناك اتفاق وستغزو إسرائيل رفح.

يأتي ذلك فيما تدرس إدارة بايدن الترحيب ببعض الفلسطينيين في الولايات المتحدة كلاجئين، وفق ما ذكرت شبكات وصحف أمريكية “فوكس نيوز” و"سي بي اس".

وأظهرت وثائق حكومية فيدرالية أن كبار المسئولين في العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية ناقشوا في الأسابيع الأخيرة تفاصيل الخيارات المحتملة لقبول الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرين من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة.

وتكشف الوثائق أن أحد المقترحات يتضمن استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي لجلب الفلسطينيين الذين لديهم علاقات بالولايات المتحدة والذين خرجوا من غزة ودخلوا مصر.

ويفكر المسئولون الأمريكيون أيضًا في الترحيب بالمزيد من الفلسطينيين من خارج غزة، ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أمريكيين، وفقًا للوثائق.

