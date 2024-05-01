نائب: هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار مهددة بالاستيلاء عليها من آخرين

قال النائب خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من اخرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،انه يجب نزع أراضي أملاك الدولة التي صدر بها حكما قضائيا، للمنفعة العامة، احتراما للحكم القضائي، مع تعويض من صدر لهم الحكم.

ومن جانبه قال النائب محمد الحسيني إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هناك عصابة على مستوى مصر، تعمل على نهب أراضي أملاك الدولة.

وأشار "الحسيني" إلى أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا: "لما تحب تبيع أرض أو تطرحها في مزاد، وفقا للقانون لازم يتم الرجوع للمجلس المحلي ، وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث".

وذكر النائب محمد الحسيني في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هي تمتلك "أرض وعرض" إذا بعت الأرض انتهى الأمر!.

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الان ، بعقد اجتماع أخر لاستكمال مناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولي بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية.