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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي المحلة يودعون الطالب يوسف الجمل في جنازة شعبية.. صور

جنازة الطالب الشعبية
جنازة الطالب الشعبية بشوارع المحلة

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ظهر اليوم جنازة الطالب يوسف الجمل عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الهدي بشارع المصرف في مشهد جنائزي مهيب ووداعه الأخير بدفنه بمقابر أسرته بالمقابر الجديدة بالطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .

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وشارك في مراسم تشييع الجنازة زملاء الطالب الراحل وجيرانه وأقاربه ووالديه متشحين حزنا علي رحيله المفاجئ إثر أزمة قلبية مفاجئة .

وكانت مدرسة الفرير التابعة لغرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عقب شيوع نبأ وفاة الطفل يوسف عبد السلام الجمل إثر تعرضه لوعكه صحية تسببت في وفاته ولفظ أنفاسه الأخيرة جراء الإصابة بأزمه قلبية مفاجئة أثناء فعاليات اليوم والحصص الدراسية .

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وتلقت غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم بطنطا تلقت إخطارا من مجلس إدارة مدرسة الفرير غرب المحلة يفيد بواقعة وفاة الطالب المذكور بشكل مفاجئ أثناء أحدي الحصص الدراسية.
كما انتقلت القيادات التنفيذية بإدارة شرق المحلة التعليمية إلى أبواب المدرسة للوقوف على آخر تطورات الواقعة .

محافظ الغربية يتابع أعمال توسعه ورصف شارع سكه طنطا بمدينه زفتى

الجدير بالذكر أن جميع العاملين داخل المدرسة نعوا رحيل الطالب المفاجئ ودعوا أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان علي فراقه ورحيله إلي المولي عز وجل.

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التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أعضاء هيئة التدريس أزمة قلبية مفاجئة أبواب المدرسة المحلة الكبرى القيادات التنفيذية داخل المدرسة حصص حالة من الحزن شرق المحلة شارع المصرف

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