ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

أنهت ممرضة حياة عامل عاكسها وتعدي علي والدها بالضرب علي اثر دفاعه عنها ، حيث سددت له طعنة نافذة بالصدر ليلقي مصرعه في الحال .

تبلغ لقسم شرطة المقطم من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفي بدائرة القسم .

بالانتقال تبين أن المشاجرة بين عامل توفى اثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر ، تم نقل الجثة لثلاجة المستشفى وبصحبته صديقه "عامل" وبين فتاة تعمل مساعد تمريض بمستشفى ومقيمة بذات العنوان ضبط بحوزتها سلاحًا أبيض عبارة عن نصل حاد ذي مقبض و مشرط طبي ، وبصحبتها والدها ميكانيكي سيارات ومقيم بذات العنوان .

بالفحص تبين وجود خلافات بين الطرفان بسبب قيام الأول بمعاكسة الفتاة وتوجه صحبة صديقه الثاني لمحل سكنها وحدثت بينهم مشادة كلامية ، تطورت إلي مشاجرة وتبادل التعدي بالضرب بين الأول و الرابع .

قامت على إثرها الثالثة بالتعدي على الأول بالضرب باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها محدثة إصابته التي أودت بحياته ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.