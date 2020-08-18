AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس البرلمان: القيادة السياسية تحمي حقوق الأجيال القادمة.. والاستعمار ترك ترسيم الحدود كقنابل موقوتة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:43 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد د. على عبد العال  رئيس البرلمان أن  مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية ، وموقف مصر و القيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان حيث إن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال القادمة.
 
وأضاف د. عبد العال "، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن مصر لا يمكن أن تفرط في  حقوقها البحرية أو الجوية ، مشيرًا إلى ان الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول، والسعي لترسيم الحدود البحرية موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة  السياسية و ترسيم الحدود  يعني اننا لا نترك  مشكلات للاجيال القادمة.

جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 قرار هام للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبي يعلن دعمه لاتفاق الحدود بين إيطاليا واليونان

الاتفاق بين اليونان وإيطاليا.. خطوة لضرب التحالف التركي الليبي في البحر المتوسط

عبد الستار بركات: وزير الخارجية اليوناني يزور القاهرة 18 يونيو

وزير خارجية اليونان يزور القاهرة الخميس.. توقعات بــ صفعة جديدة لــ بلطجي المتوسط بتوقيع اتفاق..ودندياس: ترسيم الحدود البحرية مع جيراننا هدف ثابت لنا

تقضي على أوهام أردوغان .. اليونان: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية بشأن الحدود البحرية

مصر وتركيا.. انتصار وحصار

ترشيحاتنا

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

ميدو: فايلر يحير كارتيرون بـ أحمد فتحي.. ومعلول قوة الأهلي

البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

بسبب علاقة الزوج بـ فتاة جديدة.. طلاق 3 نجوم على صفيح ساخن

تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد