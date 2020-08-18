رئيس البرلمان: القيادة السياسية تحمي حقوق الأجيال القادمة.. والاستعمار ترك ترسيم الحدود كقنابل موقوتة

أكد د. على عبد العال رئيس البرلمان أن مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية ، وموقف مصر و القيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان حيث إن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال القادمة.

وأضاف د. عبد العال "، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن مصر لا يمكن أن تفرط في حقوقها البحرية أو الجوية ، مشيرًا إلى ان الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول، والسعي لترسيم الحدود البحرية موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة السياسية و ترسيم الحدود يعني اننا لا نترك مشكلات للاجيال القادمة.



