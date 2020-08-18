AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المحكمة الخاصة بلبنان تقضي ببراءة 3 متهمين من اغتيال رفيق الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:54 م
اغتيال الحريري
اغتيال الحريري
Advertisements
سمر صالح
قضت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء، ببراءة 3 متهمين من قضية اغتيال الحريري وتدين العضو في حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري.

وقررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ، بأن "سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكًا في المؤامرة وارتكاب عمل ارهابي باستعمال ادوات متفجرة.

وتابعت غرفة الدرجة الأولى أن عياش قتل رفيق الحريري عمدًا وقتل 21 شخصًا إضافة لرفيق الحريري، وتهمة محاولة قتل 126 شخصًا إضافة لقتل رفيق الحريري عمدًا باستخدام مواد متفجرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء محاكمة قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق

استمعت إلى 269 شاهدا.. المحكمة الخاصة بلبنان: اغتيال الحريرى تم باستخدام أكثر من 2.5 طن متفجرات.. فيديو

محكمة اغتيال الحريري: المتهم عياش لم يسافر إلى الحج وهناك أدلة تثبت تورطه

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: كان لبدر الدين اسم مستعار هو سامي عيسى

وزير لبناني سابق لـ صدى البلد: محكمة قتلة الحريري لن تَغفل هؤلاء الأربعة

ترشيحاتنا

منها العلاج المبكر.. وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا فى مصر

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومي.. الخطوات كاملة

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

بعد موافقة البرلمان على القانون.. 6 اختصاصات لهيئة الأوقاف وهذه حقيقة إلغاء الوزارة

مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد