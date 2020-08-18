المحكمة الخاصة بلبنان تقضي ببراءة 3 متهمين من اغتيال رفيق الحريري

قضت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء، ببراءة 3 متهمين من قضية اغتيال الحريري وتدين العضو في حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري.



وقررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ، بأن "سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكًا في المؤامرة وارتكاب عمل ارهابي باستعمال ادوات متفجرة.



وتابعت غرفة الدرجة الأولى أن عياش قتل رفيق الحريري عمدًا وقتل 21 شخصًا إضافة لرفيق الحريري، وتهمة محاولة قتل 126 شخصًا إضافة لقتل رفيق الحريري عمدًا باستخدام مواد متفجرة".

