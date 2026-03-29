مليون و600 ألف طلب لتركيب عدادات الكهرباء الكودية خلال 2025

تلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ما يزيد عم مليون و600 ألف طلب خلال عام 2025 لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة .

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتركيب العدادات الكودي مسبقة الدفع لجميع العقارات المخالفة دون استثناءات، بدلًا من نظام الممارسة الذي يتم من خلاله احتساب متوسط استهلاك الكهرباء بشكل عشوائي.

القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية

أتاحت هذه القواعد تركيب العدادات الكودية فى الوحدات غير المرخصة والتى تعمل بنظام الممارسة وهى محضر سرقة التيار الكهرائي ، و تنص القواعد على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني و المنشآت المخالفة و الموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية ، مع إلغاء نظام الممارسات و استبداله بنظام العداد الكودي.

يكون تركيب العداد الكودي " بصورة مؤقتة " لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح وإستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة .، ويتم بناء على ذلك إستبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الإستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المحاسبة فقد تقرر محاسبة أصحاب العدادات الكودية لم تم تركيب العداد الكودى له بعد 27 أغسطس الماضى بشريحة موحدة زهى 2.14.5 ، كما أنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

لمعرفة المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى" من خلال تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية وهى ..

1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- تم إلغاء شرط تقديم إيصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.