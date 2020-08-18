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أخبار العالم

اتفاق كبير.. السودان ينهي أزمة متمردي الحركة الشعبية بضمهم إلى صفوف الجيش

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:08 م
عناصر من الجيش السوداني
عناصر من الجيش السوداني
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قسم الخارجي
فيما يظهر أنه نهاية لواحدة من أزمات السودان، استطاعت الحكومة السودانية بنجاح الوصول لاتفاق مع الحركات المتمردة، لإنهاء حالة تمردها ووضعها للسلاح، بعد اتفاقهم على الدمج ضمن القوات المسلحة السودانية، بحسب ما ذكرت شبكة العربية. 

ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان، فصيل مالك عقار، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاقا أمنيا يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني. 

أعلن ذلك وفد الخرطوم للمفاوضات التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان منذ نوفمبر الماضي، وفق بيان لوفد الحكومة المفاوض نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). 

وقال البيان "نسير بخطوات واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق سلام شامل وقابل للاستدامة مع كافة القوى المنخرطة في التفاوض بمنبر جوبا".

وتقاتل الحركة الشعبية شمال، الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011 بدعوى تهميش المنطقتين سياسيًا واقتصاديًا.

والغرض النهائي من الاتفاقية أن تكون القوات المسلحة السودانية بعقيدتها العسكرية الجديدة التي تحمي الوطن والمواطن والدستور، الجيش المهني الوطني الوحيد ودمج كافة القوات الأخرى المتواجدة في الأراضي السودانية في جيش وطني مهني موحد.
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