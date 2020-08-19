مايا مرسى: سعيدة بالتنظيم المشرف لانتخابات مجلس الشيوخ

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بالشكر والتقدير والإمتنان الى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجميع أعضائها من قضاة مصر الشرفاء ، على التنظيم المشرف للمرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التنظيم المشرف والجهود العظيمة للهيئة، وهو ما ساهم فى خروج إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بهذه الصورة المشرفة واللائقة بمكانة مصر، وخاصة فى ظل ظروف استثنائية وإجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
وثمنت الدكتورة مايا مرسى التعاون المثمر بين المجلس والهيئة الوطنية للإنتخابات والذى ساهم بصورة كبيرة في تذليل كافة العقبات التي واجهت السيدات خلال عملية التصويت في المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.