المجلس القومي للمرأة: هناك خطوات تاريخية تحدث لمواجهة العنف ضد المرأة.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، إن اليوم تاريخ جديد بسبب موافقة الحكومة علي تعديل القانون الخاص بجرائم التحرش وهذا يطمئن الفتيات ويجب عليهم ألا يصمتن بعد ذلك لأن السكوت علي الواقعة يكون اصعب من الواقعة نفسها .





وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، ان المجتمع هو من يبث الخوف في نفوس الفتيات وأكدت علي ان المعلومات ستكون محفوظة وبها سرية كاملة واكدت اننا سنقوم بأخذ حق الفتيات في هذه القضية أو في قضايا أخرى .





، أن الفتيات والاولاد يجب عليهم ان يتقدموا ببلاغات ويجب ألا يخافوا لأن جميع البيانات والمعلومات ستكون محفوظة وفي سرية وهذا يساعد علي مواجهة التحرش . وأوضحت مايا مرسي ألالأن





وتابعت : أن مكتب الشكاوى تلقي بلاغات بشأن قضايا تحرش جديدة وصل عددها الى 400 شكوى خلال الأسبوع الماضي .





واستكملت : اننا لدينا قوانين ومظلة تشريعية لمواجهة التحرش ولكن الاهم الإبلاغ عن الواقعة وأكدت علي تطبيق العقوبات علي المتحرش والمعتدين علي القيم الأسرية والمجتمع .









واشارت الي ان هناك خطوات تاريخية تحدث لمواجهة العنف ضد المراه واكدت علي ان الفتيات في الصعيد أصبح لديهن وعي لمواجهة قضايا التحرش ويتقدمن ببلاغات في اى واقعة .