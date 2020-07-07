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أخبار البلد

مايا مرسى: 106 تدابير وقرارات و إجراءات وقائية داعمة للمرأة للحد من كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:51 م
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
اعلن المجلس عن اصداره النسخة  الرابعة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة ، والذي يتضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة كورونا.

وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ان هذا التقرير يأتي استكمالًا للنسخ الثلاثة الماضية من التقرير الذي اصدرهم المجلس بالتتابع خلال الثلاثة شهور الماضية  بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلًا. 

 كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة،

واوضحت الدكتورة مايا مرسي ان النسخة الرابعة  من التقرير رصدت ١٠٦ تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن ، مشيرة أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة بإعتبارها من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية.

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