العمل تبحث التجارب الدولية الناجحة في المنصات الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

استمع وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، إلى عرض تفصيلي قدمه الخبير الدولي سانجاي مالافيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بلانت أي دي يو العالمية، حول عدد من التجارب الدولية الناجحة في إنشاء منصات وطنية لتدريب وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل العالمي، خاصة السوق الأوروبي...جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في القاهرة، في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز منظومة التدريب والتأهيل وربطها بمتطلبات سوق العمل الدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية مهارات الشباب وفتح آفاق جديدة لتشغيلهم في الداخل والخارج.

وخلال اللقاء، استعرض الخبير الدولي ملامح منصة وطنية مقترحة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب المصري على المهن والمهارات المطلوبة عالميًا، لتكون بمثابة قاعدة بيانات متكاملة تضم طالبي العمل وأصحاب الأعمال ومقدمي خدمات التدريب، إلى جانب تحديد المعايير المهنية والمهارات المطلوبة في الأسواق الدولية، بما يسهم في ربط التدريب الفعلي بفرص التشغيل المتاحة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير رؤية متكاملة لإطلاق منظومة وطنية لتأهيل الكوادر البشرية المصرية، تقوم على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تسهم في توجيه برامج التدريب نحو المهن الأكثر طلبًا عالميًا.

وأوضح أن المنصة المطلوبة يمكن أن تمثل حلقة وصل فعّالة بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل ومقدمي التدريب، بما يعزز فرص تشغيل الشباب المصري، ويُسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العمالة المدربة في العديد من الدول...وأشار إلى أن الوزارة حريصة على الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المصرية..

ومن جانبه، أكد الخبير الدولي سانجاي مالافيا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن إنشاء منصة وطنية متكاملة يمكن أن يسهم في ربط المهارات المصرية باحتياجات سوق العمل العالمي، وتوفير فرص أكبر للشباب المصري في مختلف القطاعات المهنية...كما أشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في القاهرة، بالتعاون القائم مع وزارة العمل، مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم خبراتها الأكاديمية والبحثية لدعم هذه المبادرة، والمساهمة في إعداد برامج تدريب وتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل العالمي...