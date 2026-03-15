قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سامح الدهشان يكتب : أيقظني الخذلان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسى يؤكد دعم وتضامن مصر المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة التحديات الحالية

الرئيس السيسى يؤكد دعم وتضامن مصر المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة التحديات الحالية
أ ش أ

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الاتصال تناول المستجدات الإقليمية الراهنة، حيث أكد السيد الرئيس دعم وتضامن مصر المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حكومةً وشعباً، في مواجهة التحديات الحالية، مشدداً على أن مصر ترفض وتدين بشكل قاطع الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات وأمن دول الخليج العربي، وأنها على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على استقرار المنطقة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تكثف جهودها وتحركاتها على المستويين الدولي والإقليمي سعياً لوقف الحرب في أقرب وقت، مثمناً الدور الإماراتي المسؤول في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الاستقرار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات لاحتواء التصعيد الراهن والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، كما اتفق الزعيمان على ضرورة السعي لخفض التصعيد الراهن وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وانعدام الاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة لدول الخليج، مؤكداً حرص الإمارات على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر والدول العربية الشقيقة لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن، مشيدًا كذلك بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد، خلال الاتصال، على أن مصر ترى في أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفرض تعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

سعر الذهب عيار 21

أرشيفية

المتهمتان

حقيقة مقتل نتنياهو

شوشانا ستروك

الأهلي

الاهلي

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

محمود حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

عبد السلام فاروق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

سيد الضبع

إبراهيم النجار

المزيد