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مايا مرسي: متابعتي لقضية التحرش كانت من منطلق الأم أكثر من منصبي الرسمي.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:42 م
مايا مرسي المجلس
مايا مرسي المجلس القومى للمرأة
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محمود محسن
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هذا الجيل من الفتيات أثبت ان المرأة المصرية لن تسكت عن حقها إذا تعرضت للتحرش.


وأضافت مرسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر أن منصات التواصل الاجتماعي بها الجيد والسيئ ولا يجب ان نتبادل المعلومات السرية والشخصية و الصور.


وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأه أنه على العائلة فتح حوار مع أبنائها وبناتها معلقة "متخليهمش يخافوا منكم احتووهم لكى تكونوا انتم اول حائط صد لكي لا يلجأوا لأصدقائهم فقط".


وأشارت مرسي الى انه يجب على الإعلام تسليط الضوء على منصات الحوارات والتوعية للسيدات والابناء بمخاطر التحرش.


وقالت رئيس المجلس القومي للمرأه انه في بعض الأحيان قد يكون تأثير الفن والأغاني هداما ويدعو لهذه الظاهرة مؤكدة ان متابعتها لقضية التحرش كانت من منطلق أنها أم أكثر منه كمنصب رسمي.
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