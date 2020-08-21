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حوادث

ضبط عاطل بالإسماعيلية بحوزته 72 طربة حشيش

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:17 م
طرب حشيش
طرب حشيش
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انجي هيبة
ألقى ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على عاطل، بحوزته 72 طربة حشيش وزنت 7,200 كيلو جرام.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات عن عن عاطل يتاجر في مخدر الحشيش، بمدينة فايد، ويقوم بتوزيعها من خلال دراجته البخارية.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول .

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترفو بحيازته للمواد المخدرة لبيعها على عملائه المدمنين، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
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