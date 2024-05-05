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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصدار 163 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

بطاقات تموين
بطاقات تموين

أعلن المهندس صلاح حلمي، رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن وصول 163 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصيا بصوره البطاقة الشخصية.


وأكد صلاح، في بيان له ، أنه سيجري غدًا تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 77 بطاقة لمركز الخارجة، و60 بطاقة لمركز الداخلة، و3 بطاقات لمركز بلاط، و5 بطاقات لمركز باريس، و18 بطاقات لمركز الفرافرة.


وقال مدير المركز المطور بمديرية التموين بالوادي الجديد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجري بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

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