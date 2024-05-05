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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغرب مطار في العالم تحت الأرض ويحتاج تصريحا خاصا لدخوله.. ما قصته؟

صدى البلد

حتى تسعينيات القرن العشرين، لم يكن من الممكن رؤية مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية إلا بالكاد من قبل أولئك الذين يعيشون في الغرب.

فقد أدت الاختلافات السياسية إلى الفصل بين المجالين لعقود من الزمن، حيث اعتبرت بعض المناطق حساسة وسرية للغاية في الكتلة الشرقية بحيث لا يستطيع حتى مواطنيها الوصول إليها.

وتعد قاعدة زيلجافا الجوية المخيفة واحدة من هذه المناطق فهي مكونة من:جدار غير موصوف محفور على جانب الجبل حيث تم الاحتفاظ بجميع أنواع الأسرار العسكرية.

في ذلك الوقت، كانت القاعدة الجوية تقع في يوغوسلافيا، الدولة الضخمة التي تشكل جزءًا كبيرًا من وسط وجنوب غرب البلقان، أما اليوم فهي تقع على الحدود بين كرواتيا والبوسنة والهرسك، وكانت أكبر قاعدة من نوعها موجودة في أي مكان في أوروبا، وهي اليوم مفتوحة للزوار.

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يشبه مدخلها شيئًا من فيلم تجسس أو فيلم خيال علمي فتحة عملاقة على شكل طائرة تصل إليها الطائرة وتختفي في الظلام، وتقع القاعدة، المعروفة رسميًا باسم Obiekat 505، أسفل جبل Plješevica، وكانت تضم سربين من الصيادين و1000 شخص، بما في ذلك القادة العسكريون.

تم تركيب تجهيزات من شأنها عزل القاعدة عن العالم الخارجي في غضون لحظات في حالة الطوارئ. وكان الجزء الداخلي منه مليئًا بالمواد الغذائية وكان يتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر مستقلة للمياه والطاقة.

حتى أنها بنيت لتكون قادرة على مقاومة هجوم نووي مماثل لذلك الذي وقع على ناجازاكي، ولكن لماذا احتاجت يوغوسلافيا إلى بناء مثل هذا العملاق؟ حسنًا، كان الهدف هو وضع نظام رادار للإنذار المبكر بعيد المدى ومنع أي خطر يأتي مع التحذير.

لم يكن عليها قط أن تحقق هذا الهدف، ولكن في وقت إنشائها بين عامي 1957 و1965، كانت الحرب الباردة تدخل مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

وبينما كانت أجزاء من يوغوسلافيا، مثل سلوفينيا، غنية في ذلك الوقت، كانت الجمهورية الاشتراكية فقيرة بشكل عام، لكن هذا لم يوقفها وقامت بإنفاق 6 مليارات دولار على القاعدة الجوية.

أصبحت الأمور أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بسبب حقيقة أنها بنيت في سرية تامة، وتقع القاعدة الجوية حاليًا على أطراف الاتحاد الأوروبي في البلقان، ولم تنضم البوسنة والهرسك بعد إلى الاتحاد.

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وسواء كان من الممكن منح هذا التصريح أم لا، فهذه قصة أخرى تمامًا، وتعتبر زيلجافا مليئة ببقايا الحرب الباردة الخطيرة، بما في ذلك الإشعاع والألغام والذخائر غير المنفجرة.

ويقال الآن إن الشرطة الكرواتية تستخدم المنشأة لتدريب كلاب K-9 على العثور على المتفجرات.

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