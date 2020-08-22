إسلام الشاطر يروي لـ صدى البلد ذكرياته مع القمة وتوقعاته للمباراة اليوم

تحل كتيبة الأهلي ضيوفا على الزمالك مساء اليوم، السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.





وأجري "صدى البلد"، حوارا مع إسلام الشاطر، أحد نجوم النادي الأهلي، ولعب مباراة القمة أمام الزمالك أكثر من مرة طوال السنوات الأخيرة، فضلا عن كونه أحد أعمدة الفريق الذهبي الرئيسية مع أسطورة تدريب الأهلي مانويل جوزيه.





ما هي ذكرياتك مع مباراة القمة؟

مباراة القمة كان لها طعما خاصا واجهنا الزمالك في العديد من المناسبات، ولم نتعرض للخسارة إلا في مباراة واحدة، وكان قرار مانويل جوزيه مدرب الفريق في ذلك الوقت بإراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم لقب الدوري موسم 2007-2008.

أصعب موقف واجهته خلال مباراة القمة؟ لم يكن هناك موقف صعب في مباريات القمة، باستثناء مباراة واحدة أمام فريق الزمالك في بطولة كأس مصر، والتى انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة؛ وذلك بسبب تقدم الأبيض، وتعادلنا فيما بعد، حتي سجلنا الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة.

هل تختلف القمة اليوم عن السابق؟ الجمهور كان عاملا مؤثرا على أجواء المباراة، وكان لها لذة مختلفة حُرم منها الجيل الحالي، وكانت المباراة في تواجد الجماهير أقوى من الحالي بنسبة تتخطى 500 في المائة.

هل يتأثر النادي الاهلي بالغيابات أمام الزمالك؟

أكد إسلام الشاطر عدم تأثر المارد الأحمر، كثيرا بالغيابات وذلك بسبب طريقة فايلر الجماعية وعدم اعتماده على لاعب واحد في كل مركز مما يجعل الخيارات أمامه كثيرة وقادر على التعويض.

من هو أكثر اللاعبين الذين سيعول عليهم فايلر خلال اللقاء؟ خط وسط النادي الأهلي سيكون له دور كبير في تحقيق الفوز للفريق، وأعتقد أن يلعب فايلر اللقاء بالثلاثي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

هل ستشهد المباراة مفاجأة؟ أعتقد أن يكون اليو بادجي مفاجأة فايلر للزمالك.

ماذا عن حظوظ الفريقين؟ الفريقان من الناحية الفنية قريبان للغاية بعد فترة كورونا، وهناك تأثير واضح إلا أنهما جيدان نسبيا، والمباراة لها وضع خاص وفكر فني خاص، ولا أحد أقرب من الفوز، ولكن بالأرقام الأهلي الأقرب.





ما رأيك في انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز؟

لاعب كرة القدم لا يعرف نتيجة قراره إلا بعد اعتزال اللعب، وانتقال رمضان صبحي لبيراميدز قرار خاطئ، رمضان يستحق الاحتراف في الدوري الإنجليزي لكن انتقاله إلى بيراميدز يعد خطوة للخلف خلال مشواره الاحترافي.





هل يتأثر أداء الأهلي بغياب رمضان صبحي؟

لا أحد يختلف علي مهارات وأداء رمضان صبحي وأنه يعد أحد أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الحالية إلا أنه لن يؤثر بشكل كبير علي النادي الأهلي ، بالأرقام الأهلي لعب الكثير من المباريات في غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة أو لأسباب اخري؛ وبالتالي فإنه تأثُّر الفريق بخروجه إلي بيراميدز ضعيف للغاية وهذه لغة الأرقام.