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بعد انضمامه لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.. محمد رأفت: عملت 24 عدة ضغط في الدقيقة "فيديو"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الطالب محمد رأفت، المنضم حديثها لموسوعة جينينس للأرقام القياسية، إنه كسر الرقم القياسي في أحد التمارين، وهو تمرين الرشاقة، وهو عمل الضغط والوقوف فورًا. 

وأضاف الطالب في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر" المذاع على فضائية أنه كسر الرقم القياسي حيث أنه قام بعمل 24 ضغط وهو يحمل على ظهره 18.5 كيلو،  مشيرًا إلى أن اللاعب الذي كان يحمل اللقب قبله كان قد عمل 18 ضغطة فى الدقيقة فقط. 

وتابع أنه يعمل مدرب لياقة بدنية بجانب دراسته في الكلية، منوهًا أنه نجح في كسر رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد الانتهاء من تحكيم وفحص المحاولات التي أجريت له لاعتماد الرقم القياسي الجديد ليكون هذا الإنجاز الأول له.

وقال الطالب محمد رأفت عبد الفتاح: "كسرت رقمين قياسيين، الأول للاعب إيطالي الجنسيه في تمرين اسمه The most squat thrusts in one minute في أوزان مختلفة الوزن"، مضيفًا "بفضل الله أنا تجاوزته بفرق 8 عدات، وعملت 24 عدة في الدقيقة".

وأشار إلى أن هذا التمرين عبارة عن الوقوف من الانبطاح المائل بشرط تعدية خطين المسافة بينهم، وهي نصف طول الجسم.
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