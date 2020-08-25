إعلان أسماء حكام مباراتي اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.





واختارت اللجنة لمباراة إنبي وأسوان، أحمد حمدي "حكم ساحة"، وتامر رشاد "مساعد أول"، وشريف التباع "مساعد ثان"، ومحمد عمارة "حكم رابع"، وخالد الغندور "حكم فيديو"، وعمرو رمضان "مساعد فيديو".





أما في مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، تم اختيار محمد الحنفي "حكم ساحة"، ومحمد محمود لطفي "مساعد أول"، ومحمد عبد القادر"مساعد ثان"، وبدوي إبراهيم "حكم رابع"، وأمين عمر "حكم فيديو"، ومحمد عباس "مساعد فيديو".



