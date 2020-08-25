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أخبار العالم

أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15 عاما.. بومبيو يصل الخرطوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
وصل وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم الثلاثاء، فى زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات مستقلا أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان.

وبإجراء هذه الزيارة، يعد بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15 عاما.


ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، يجري وزير الخارجية الامريكية مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم  أمريكا للانتقال الديمقراطي فى السودان بجانب دعم السلام بالبلاد وعدد من القضايا.  

وتأتي زيارة بومبيو للخرطوم  ضمن الجولة التى يقوم بها الى منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام .

وقال وزير الخارجية الأمريكية، في تغريدة له نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعداء لكوننا على أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

وغادر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو «إسرائيل» صباح الثلاثاء متوجها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

يأتي ذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية والدولة العبرية.

ولا تقيم إسرائيل والسودان أي علاقات دبلوماسية، ومن المتوقع أن يزور بومبيو أيضا الإمارات والبحرين في جولته التي تستمر خمسة أيام.
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