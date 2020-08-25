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أخبار البلد

منظومة تدوير قش الأرز.. زراعة الدقهلية تتعهد بالقضاء على السحابة السوداء خلال ٢٠٢٠

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تفقد وفد مشترك من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، التي تنتج عن حرق قش الأرز كل عام.


ضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، واللواء أشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، فضلا عن رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة في محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديري عموم الإرشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئه بهذه المحافظات ،اضافة الى عدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات.


وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، أنه يتم تدوير قش الأرز بدلا من حرقه للاستفادة منه ، حيث يتم فرمه وتحويله إلي علف مواشي أو أسمدة ثم يتم بيعه بعد تدويره .

وأضاف "الحضرى" خلال تصريحات ل " صدى البلد" ، أن قش الأرز أصبح له عائد اقتصادى للمزارع ، ويتم بيع الفدان الواحد للشركات ب ١٢٠٠ جنيه بمتوسط انتاج ٢.٥ طن ، وكلما دخل الموسم كلما قل سعر القش .

وأشار " وكيل وزارة الدقهلية" إلي أن المزارع أصبح يستفيد من زراعة الأرز غير المحصول من خلال بيع قش الأرز  من ناحية ، وفى نفس الوقت الشركة تنظف له الأرض بدلا من حرقه وتكون السحابة السوداء .

وأوضح أن محافظة الدقهلية تمثل من ٢٥ ل ٢٧ % من الإنتاج الكلى للأرز فى محافظات مصر ، مؤكدا أن منظومة تدوير قش الأرز تم تعميمها بجميع المحافظات .

وكشف عن شروط اختيار مواقع تدوير قش الأرز والتى من أهمها أن يكون الموقع قريب من مياه أو ترعة ، وأن يكون بعيد عن المساكن والمدارس حتى إذا نشب حرق لاتؤثر على أحد ، وأن يكون الموقع أقل من فدان .

ونوه "وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية "إلي أنه سيتم القضاء على السحابة السوداء خلال عام ٢٠٢٠ ، حيث وصل عدد المواقع هذا العام ل ٣٠٥ موقع  ، لافتا إلي أنه تم القضاء على جزء كبير منها فى عام ٢٠١٩. 
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