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رياضة

الأهلي يجري تحليل دم للاعبيه بدلا من المسحة الطبية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، تحليل دم في التاسعة والنصف صباح اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء السبت المقبل.

وتأتي خطوة تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجونة بهدف نظيف سجله مروان محسن في ‏الدقيقة 95، خلال المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ22 في بطولة ‏الدوري الممتاز، ليضيف الأهلي ثلاث نقاط غالية، ويرفع رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل تربعه على قمة الدوري.‏

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين من الدقيقة 61، بعد طرد المالي أليو ديانج لاعب الفريق، عقب ‏تدخل الفار وحصوله على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء. 

‏ورغم النقص العددي وعدم التوفيق الذي لازم الفريق إلا أن روح الفانلة الحمراء انتفضت في الدقيقة 95 بهدف رائع لمروان محسن، ليحسم الأهلي المباراة.

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