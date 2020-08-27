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سمير فرج يكشف بالأدلة كيف خططت أمريكا لأحداث يناير منذ 2004

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:39 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إنه حينما تقوم حرب بين دولتين، الهدف هو الانتصار والتدمير، وفرض الإرادة، والاستيلاء على خيراتها، ولكن حروب الجيل الرابع غيرت من ذلك، موضحا أن الحروب بعد ذلك لن تكون دبابة أمام دبابة، ولكن الحرب ستكون بـ "العقول"، وفى 25 يناير، كانت بداية استخدام حروب الجيل الرابع.

وعرض برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، مقطع لكونداليزا ريس  وزير الخارجية الأمريكية السابقة،  فى مايو 2011 بعد 4 شهور فقط من 25 يناير، قالت فيه "الولايات المتحدة ليست قادرة على دفع الأحداث فى الاتجاه الذى تريده".

وأضاف فرج خلال البرنامج، أن كونداليزا ريس قال، إن أمريكا أعطت 50% من المساعدات الموجهة لمصر، إلى مجموعات غير مسجلة حتى يقوموا بمهام محددة، وكانت صفعة  قوية، بل أنها أكدت أن الإدارة الأمريكية كانت ترفض قدوم مبارك إلى الولايات المتحدة منذ عام 2004، لأنها كانت تحضر للثورة ضده.

وتابع فرج: مبارك كان فى احدى المرات فى الأقصر، وقال أنه يريد أن تأتى كونداليزا ريس إلى الأقصر، وبالفعل حدث ذلك، والتقت أحمد نظيف وعمر سليمان، ثم ذهبت إلى الرئيس مبارك، وفى نهاية اللقاء كلفنى بمرافقتها، فقالت لى فى الطريق كلام جميل عن الأقصر والحضارة، فقلت لها إسألى أى شخص عن رأيه فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فقالت لى أنا أعرف رأى المواطن المصرى فى أمريكا، ولكننا ننفذ سياسة معينة وموضوعة لنا.

وعرض البرنامج أيضا، فيديو لكونداليزا ريس وهى تشرح كيف كانت تجهز أمريكا لأحداث ثورة يناير، وأختتم فرج، أن هناك تخطيطا منذ عام 2004 بذلك.
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