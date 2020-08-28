بسعر يبدأ 131 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صيني زيرو في مصر



تأتي السيارة شيري تيجو 3 chery tiggo بنظام الجر الامامي مع ناقل حركة أوتوماتيك وتتميز تيجو 3 بالعديد من المواصفات التي تشمل وسائل أمان منها مستشعرات خاصة بالركن ونظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة سعرها في السوق المصري 236 ألف جنيه.





أم جي ZS

من فئة السيارات ال suv وتأتي بمحرك 4 أسطوانات 1500 سي سي ذات قوة 123 حصانا، بعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات تأتي بنظام الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، فى خلال 10.9 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك للسيارة ام جي MG zs من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافة إلى 100 كم سعرها 287 ألف جنيه.



استطاعت السيارات الصينية أن تلقى الكثير من النجاح في السوق المصري، بجانب السيارات الكورية واليابانية خاصة بعد العديد من التعديلات التي أضيفت لها في الفترة الأخيرة.وفي هذا التقرير نقدم للمشتري أرخص 5 سيارات صيني زيرو يمكنك شرائها.زوتي 2020من أكثر السيارات إقبالا من الشباب يبلغ سعرها 131.500 جنيه تتميز السيارة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات وتستهلك 5.3 لتر لكل 100 كم.بي واي دي S5تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، و تأتي مزودة بمحرك أربع اسطوانات، 1500 سي سي، قوة 156 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات.وتأتي السيارة بي واي دي byd s5 2020 بمتوسط استهلاك للوقود حوالي 7 لتر لكل 100 كم و هي مجهزة بالعديد من وسائل الأمان والمواصفات القياسية أبرزها الإيرباج، وفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ESP، وتوازن الكترونى ESP سعرها 285 ألف جنيه.شيري أريزو 5تأتي بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر بقوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات حيث تنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عبر الناقل بما يوفر امكانية تسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية تبدأ بسعر 171 ألفا.شيري تيجوتحتوي على محرك4 سلندر سعة 1600 سي سي يوفر للسيارة قوة تصل إلي 126 حصانا بالإضافة إلي عزم دوران 160 نيوتن متر.