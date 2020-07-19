بي واي دي تعود للسوق المصرية قريبا

وأوضحت الشركة أنها تسعى لتقديم السيارات الجديدة لها في مصر خلال أغسطس المقبل، بالإضافة إلى أنها تدرس تصنيع نسخة الاوتوماتيك من F3 السوق المحلية، والتي عليها طلب واهتمام كبير من العملاء في مصر.







وبهذه الخطوة يتم تكرار سيناريو نجاح لادا جرانتا التي كانت متوفرة في مصر في نسخة مانيوال فقط قبل أن تقوم الشركة بتقديم النسخة الاوتوماتيك منها، كذلك ومن المقرر بدء تصنيع النسخة الأوتوماتيك من F3 في مصر في الربع الأخير من العام الحالي 2020.





يذكر أن بى واى دى f3 تأتي بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 108 حصان مع توفير عزم دوران بواقع 145 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة لتوفر تسارع حتى 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية تقريبًا، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.





أكدت بعض التقارير أن وكيل بي واي دي في مصر يدرس طرح موديل L3 خلال الفترة القادمة، حيث تتوفر السيارة بالخارج حاليا في نسخة الفيس ليفت الجديدة.وأكد رئيس BYD مصر أنه جار التفاوض حاليا مع مصنع الشركة الأم في روسيا من أجل استيراد مكونات الإنتاج للسيارة وتوفير مكونات الإنتاج المخصصة لها، لتصنيعها في مصر في الفترة المقبلة حتى يكون سعرها منافسا في السوق المحلية.