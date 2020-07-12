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سيارات

تخفيض جديد في أسعار بي واي دي byd f3 في مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:36 ص
بي واي دي 2020
بي واي دي 2020
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اشرف عطية
أعلن وكيل علامة بي واي دي في مصر عن تخفيض أسعار سيارتها ى واى دى f3 التي تعتبر من بين أكثر السيارات مبيعًا في مصر، حيث أعلنت الشركة تخفيض سعر السيارة بقيمة 5000 جنيه.

بي واي دي 2020

وتأتي السيارة بى واى دى f3 بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان مع توفير عزم دوران بواقع 145 نيوتن متر وتعمل السيارة مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة لتوفر تسارع حتى 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية تقريبًا، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.

السيارة byd f3 تأتي كشافات ضباب أمامية وخلفية ليد وعجلات رياضية 15 بوصة وتكييف هواء وعجلة قيادة باور قابلة للتعديل وايرباج أمامي وفرامل ABS وEBD ومانع للسرقة ايموبليزر وزجاج كهرباء وفاميه ومرايا جانبية كهربائية.

سعر بى واى دى byd f3
أصبح سعر السيارة بى واى دى byd f3 هو 163.000 جنيه بدلًا من 168.000 جنيه.
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