تخفيض جديد في أسعار بي واي دي byd f3 في مصر

ى واى دى f3 التي تعتبر من بين أكثر السيارات مبيعًا في مصر، حيث أعلنت

أعلن وكيل علامة بي واي دي في مصر عن تخفيض أسعار سيارتهاالتي تعتبر من بين أكثر السيارات مبيعًا في مصر، حيث أعلنت الشركة تخفيض سعر السيارة بقيمة 5000 جنيه.





بي واي دي 2020







بى واى دى f3

السيارة byd f3 تأتي كشافات ضباب أمامية وخلفية ليد وعجلات رياضية 15 بوصة وتكييف هواء وعجلة قيادة باور قابلة للتعديل وايرباج أمامي وفرامل ABS وEBD ومانع للسرقة ايموبليزر وزجاج كهرباء وفاميه ومرايا جانبية كهربائية.







سعر بى واى دى byd f3

أصبح سعر السيارة بى واى دى byd f3 هو 163.000 جنيه بدلًا من 168.000 جنيه.



وتأتي السيارةبمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان مع توفير عزم دوران بواقع 145 نيوتن متر وتعمل السيارة مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة لتوفر تسارع حتى 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية تقريبًا، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.