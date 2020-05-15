بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور

اعلن وكيل byd في مصر عن تخفيض في أسعار السيارة byd s5 وهي سيارة متعدد الاستخدامات suv التي تقوم الشركة بتجميعها في مصر موديل 2020 و تلاحظ مؤخرا اقبال شديد علي مثل هذة السيارات متعددة الاستخدامات ال suv و تريد الشركة الصينية المنافسة في هذة الموديلات بقوة .
مواصفات السيارة بي واي دي byd s5
سعر بي واي دي byd s5 في مصر
اعلنت الشركة تخفيض في سعر السيارة بي واي دي byd s5 بقيمة 5000 جنية فانخفض من 290 ألف جنيه الي 285 ألف جنيه و اعلنت الشركة ان هذا التخفيض عرض ساري لمدة معينة و لم تفصح الشركة عن نيتها في توقيت الغاء هذا العرض و لكن يرجع بعض خبراء السيارات في مصر ان هذا التخفيض مرتبط بشهر رمضان .