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سيارات

بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:00 ص
بي واي دي byd s5
بي واي دي byd s5
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اشرف عطية
اعلن وكيل byd في مصر عن تخفيض في أسعار السيارة byd s5 وهي سيارة متعدد الاستخدامات suv التي تقوم الشركة بتجميعها في مصر موديل 2020 و تلاحظ مؤخرا اقبال شديد علي مثل هذة السيارات متعددة الاستخدامات ال suv و تريد الشركة الصينية المنافسة في هذة الموديلات بقوة .


مواصفات السيارة بي واي دي byd s5

تأتي السيارة بي واي دي byd s5 في مصر بمحرك 1500 سي سي تيربو 156 حصان عزم دوران 240 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات و يتوافر بها العديد من وسائل الامان مثل بفرامل ABS وEBD ونظام مانع السرقة والاتزان الالكتروني ليدعموا ثبات السيارة علي السرعات العالية .
 
سعر بي واي دي byd s5 في مصر

اعلنت الشركة تخفيض في سعر السيارة  بي واي دي byd s5 بقيمة 5000 جنية فانخفض من 290 ألف جنيه الي 285 ألف جنيه و اعلنت الشركة ان هذا التخفيض عرض ساري لمدة معينة و لم تفصح الشركة عن نيتها في توقيت الغاء هذا العرض و لكن يرجع بعض خبراء السيارات في مصر ان هذا التخفيض مرتبط بشهر رمضان .
 


بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور
بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور
بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور
بي واي دي byd تعلن عروضا على أسعارها .. صور
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