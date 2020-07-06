بتصميم خيالي.. بي واي دي تطرح byd tang الكهربائية 4x4..شاهد

byd tang ال suv التي تعمل بنظام الدفع الرباعي وهي كهربائية بالكامل وسيتم طرحها في النرويج بشكل رسمي ضمن برنامج كبير لتوسع

قامت شركة بي واي دي بطرح السيارةال suv التي تعمل بنظام الدفع الرباعي وهي كهربائية بالكامل وسيتم طرحها في النرويج بشكل رسمي ضمن برنامج كبير لتوسع byd داخل أوروبا في قطاع السيارات الكهربائية وSUV معًا، وستبدأ عمليات انتاجها نوفمبر القادم و سيستلمها المستهلك النرويجي يناير 2021 .









مواصفات بي واي دي byd tang







تأتي السيارة الجديدة byd tang بطارية بليد الجديدة من بي واي دي والتي تتناسب مع أعلى معايير الأمان الخاصة بالسيارات الكهربائية، مع تقليل حجم البطارية بنسبة 50%.





تتوفر السيارة الكهربائية بي واي دي تانج byd tang بنسختين الأولى 600 وتعمل بنظام الدفع الأمامي، والثانية 600D والتي تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وجهز كلى الإصدارين ببطارية قدرتها 82.8 وات في الساعة وتحتوي السيارة على محركين كهربائيين بدلًا من محرك واحد، ويمكن للنسخة 600D التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 4.4 ثانية، بينما يمكن للنسخة الأخرى التسارع إلى 100 كم/ساعة في زمن قدره 8.5 ثانية و هي ارقام جيدا بالنسبة لحجم السيارة .





