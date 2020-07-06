بتصميم خيالي.. بي واي دي تطرح byd tang الكهربائية 4x4..شاهد

قامت شركة بي واي دي بطرح السيارة byd tang ال suv التي تعمل بنظام الدفع الرباعي وهي كهربائية بالكامل وسيتم طرحها في النرويج بشكل رسمي ضمن برنامج كبير لتوسع byd داخل أوروبا في قطاع السيارات الكهربائية وSUV معًا، وستبدأ عمليات انتاجها نوفمبر القادم و سيستلمها المستهلك النرويجي يناير 2021 .
مواصفات بي واي دي byd tang
تأتي السيارة الجديدة byd tang بطارية بليد الجديدة من بي واي دي والتي تتناسب مع أعلى معايير الأمان الخاصة بالسيارات الكهربائية، مع تقليل حجم البطارية بنسبة 50%.
تتوفر السيارة الكهربائية بي واي دي تانج byd tang بنسختين الأولى 600 وتعمل بنظام الدفع الأمامي، والثانية 600D والتي تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وجهز كلى الإصدارين ببطارية قدرتها 82.8 وات في الساعة وتحتوي السيارة على محركين كهربائيين بدلًا من محرك واحد، ويمكن للنسخة 600D التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 4.4 ثانية، بينما يمكن للنسخة الأخرى التسارع إلى 100 كم/ساعة في زمن قدره 8.5 ثانية و هي ارقام جيدا بالنسبة لحجم السيارة .
بي واي دي تانج byd tang النسخة 600D الدفع الرباعي تنتج قوة 482 حصان و عزم دوران يصل إلى 330 نيوتن.متر، أما في النسخة 600 الجر الامامي فينتج المحرك قوة تصل إلى 241 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 330 نيوتن.متر، كما يصل مدى السيارة إلى 500 كم في النسخة 600D الدفع الرباعي وإلى 520 كم في النسخة 600 الجر الامامي .