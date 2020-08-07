AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
استطاعت السيارات الصينية أن تلقى الكثير من الرواح  في السوق المصري لما تتمتع به من إمكانيات مناسبة وأسعار مناسبة أيضا خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات اليابانية والكورية وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد "  أهم 5 سيارات صينية  في السوق المصري حاليا .

أم جي سيدان 

ام جى 6 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى
 تتوفر هذه السيارة بثلاث فئات  وتحتوبي على محرك رباعي سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصانب، بالإضافة إلى ناقل حركة فعال يوفر في استهلاك الوقود..  يبدأ سعر السيارة موديل 2020 بداية من 214.990 جنيه حتى 249.990 جنيه.


شيري أريزو 
جي بي أتو تخفض أسعار السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محليا حتى 5 آلاف جنيه - جريدة حابي
تتميز هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان بالإضافةإلىن نوعين  نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر في الفئة الأولى ، والثاني يتوفر في الفئة الثانية الاوتوماتيك .
 تتوفر أيضا هذه السيارة بـ 3 فئات  تبدأ أسعار السيارة  من 166.000  حتى 202.000

إم جي ZS 

سعر ومواصفات ام جي ZS 2020 - ايجي كار
تلك السيارة من طراز الـ SUV  أي سيارة عائلية بامتياز ، تحتوي السيارة  على محرك مزود بنظام حقن الوقود الإلكتروني ، 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ، ناقل حركة أوتوماتيك 
تبدأ أسعار  سيارة إم جي ZS موديل 2020 من 254.990 جنيه للفئة القياسية وتصل إلى 287.990 جنيه للفئة كاملة التجهيز.

اقرأ أيضا 

بي واي دي F3 
الفرق ألف جنيه عن موديل 2019 .. تعرف على سعر BYD F3 موديل 2020

يبلغ سعرها الرسمي في السوق 163.000 وفقا لما صرح به الوكيل  تتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطى قوة قدرها 108 حصانا، و عزم أقصى للدوران 145 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


شيري تيجو 
مواصفات وأسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2020 (صور) - جريدة المال

تتميز السيارة بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصان وناقل حركة أوتوماتيك  سعر السيارة الرسمي الرسمي للسيارة 239.900 جنيه

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرخص 10 سيارات فى مصر 2020.. صور

شيري chery تعلن قائمة أسعار جديدة لأحد موديلاتها في مصر

أسعار ومواصفات كيا بيجاس 2020 خلال شهر يونيو

خصم 30 ألف جنيه في سعر تويوتا راش

تعرف على سيارات تفضلها السيدات في مصر

تعرف على أسعار فيات تيبو fiat tipo 2021 بعد طرحها في مصر

ترشيحاتنا

فرنسا تصنع سيارة كهربائية يمكن أن يقودها الأطفال

التحريات: فيلا الخطيب المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات وتفريغ الكاميرات

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

لـ6 ساعات فقط..شركات السياحة: يمكن للأجانب عمل ترانزيت بالقاهرة دون pcr

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

مع ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح تحميك من ضربة الشمس