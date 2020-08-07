عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر

استطاعت السيارات الصينية أن تلقى الكثير من الرواح في السوق المصري لما تتمتع به من إمكانيات مناسبة وأسعار مناسبة أيضا خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات اليابانية والكورية وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد " أهم 5 سيارات صينية في السوق المصري حاليا .





أم جي سيدان





تتوفر هذه السيارة بثلاث فئات وتحتوبي على محرك رباعي سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصانب، بالإضافة إلى ناقل حركة فعال يوفر في استهلاك الوقود.. يبدأ سعر السيارة موديل 2020 بداية من 214.990 جنيه حتى 249.990 جنيه.









شيري أريزو

تتميز هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان بالإضافةإلىن نوعين نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر في الفئة الأولى ، والثاني يتوفر في الفئة الثانية الاوتوماتيك .

تتوفر أيضا هذه السيارة بـ 3 فئات تبدأ أسعار السيارة من 166.000 حتى 202.000





إم جي ZS





تلك السيارة من طراز الـ SUV أي سيارة عائلية بامتياز ، تحتوي السيارة على محرك مزود بنظام حقن الوقود الإلكتروني ، 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ، ناقل حركة أوتوماتيك

تبدأ أسعار سيارة إم جي ZS موديل 2020 من 254.990 جنيه للفئة القياسية وتصل إلى 287.990 جنيه للفئة كاملة التجهيز.





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بي واي دي F3





يبلغ سعرها الرسمي في السوق 163.000 وفقا لما صرح به الوكيل تتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطى قوة قدرها 108 حصانا، و عزم أقصى للدوران 145 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.









شيري تيجو





تتميز السيارة بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصان وناقل حركة أوتوماتيك سعر السيارة الرسمي الرسمي للسيارة 239.900 جنيه



