تعرف على أسماء السيارات العالمية باللغة الصينية.. فيديو

تختلف طرق النطق من دولة إلى أخرى ومن مدينة الى مدينة بل من قرية الى قرية، وهناك طريقة واحدة فى النطق تميز كل دولة بعينها ، وفى عالم السيارات تستحوذ الصين على واحدة من اكبر اسواق السيارات عالميا ، فكيف ينطقون أسماء شركاتها ؟.





قامت إحدى السيدات بإعداد بعمل فيديو توضيحي لكيفية نطق الصينين لاسماء الشركات العالمية للسيارات ، ويعتبر هذا الفيديو تعليمي يجب مشاهدته، إذا كنت ترغب في تعلم اللغة الصينية .





يُظهر مقطع الفيديو المرأة الصينية وهى تقرأ أسماء العديد من شركات صناعة السيارات، بينها شركات محلية والعديد من أسماء الشركات العالمية كذلك.





ويوضح الفيديو مثالا على ذلك النطق ، حيث ان الصينيين ينطقون اسم الفا روميو بـ أيرفا لوميو، و فالالي هو النطق باللغة الصينية لـ فيراري، ومشالادي هي مازيراتي.





والجدير بالذكر ان السوق الصينية هي سوق السيارات الأكبر في العالم، حيث وصلت المبيعات لذروتها في عام 2017 عندما تم بيع 27,562,708 سيارات، وفقًا لـ CarSalesBase، من إجمالي 95.2 مليون سيارة تم بيعها حول العالم، وبالمقارنة، تم بيع 17,241,387 سيارة في الولايات المتحدة في نفس العام.