AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أسماء السيارات العالمية باللغة الصينية.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تختلف طرق النطق من دولة إلى أخرى ومن مدينة الى مدينة بل من قرية الى قرية، وهناك طريقة واحدة فى النطق تميز كل دولة بعينها ، وفى عالم السيارات تستحوذ الصين على واحدة من اكبر اسواق السيارات عالميا ، فكيف ينطقون أسماء شركاتها ؟.


قامت إحدى السيدات بإعداد بعمل فيديو توضيحي لكيفية نطق الصينين لاسماء الشركات العالمية للسيارات ، ويعتبر هذا الفيديو تعليمي يجب مشاهدته، إذا كنت ترغب في تعلم اللغة الصينية .


يُظهر مقطع الفيديو المرأة الصينية وهى تقرأ أسماء العديد من شركات صناعة السيارات، بينها شركات محلية والعديد من أسماء الشركات العالمية كذلك.


ويوضح الفيديو مثالا على ذلك النطق ، حيث ان الصينيين ينطقون اسم الفا روميو بـ أيرفا لوميو، و فالالي هو النطق باللغة الصينية لـ  فيراري، ومشالادي هي مازيراتي.


والجدير بالذكر ان السوق الصينية هي سوق السيارات الأكبر في العالم، حيث وصلت المبيعات لذروتها في عام 2017 عندما تم بيع 27,562,708 سيارات، وفقًا لـ CarSalesBase، من إجمالي 95.2 مليون سيارة تم بيعها حول العالم، وبالمقارنة، تم بيع 17,241,387 سيارة في الولايات المتحدة في نفس العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور

الشركة قررت إنهاء الجدل.. النطق الصحيح للعلامة الأشهر BMW.. فيديو

مازيراتي تختبر نموذجا أوليا لسيارة MC20 على طرقات السباق الأقدم في العالم

مازيراتي تعلن عن جيبلي الهجينة الجديدة

مواصفات ساوايست soueast dx3 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

الظهور الأخير.. ألفا روميو تطرح جوليتا بسعر 19 ألف يورو

ترشيحاتنا

أغنية الحساس لـ حسين الجسمي تقترب من 7 ملايين مشاهدة

إثيوبيا تخسر 100 مليون دولار لهذا السبب

شركة أمريكية تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

إسلام حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمام المعلم لقناة الأهلي.. فيديو

الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف هجوم مدرب منتخب مصر الأسبق على لاعبي القلعة الحمراء

أهم أخبار الـ توك شو.. دواء مصري لكورونا بـ15 جنيها فقط.. أحمد موسى يكشف مخطط إثيوبيا لتعطيش مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالألعاب النارية.. شاهد.. هجوم عنيف من الزبائن على مركز ترفيهي

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها