أخبار الرياضة .. عقوبة على كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام المقاولون .. ساسي مطلوب في الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة، 28 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، والأوروبية، جاء أبرزها كالتالي.





- قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود البنا حكم الفار تحدث مع إبراهيم نور الدين، حكم الساحة للقاء الأهلي والجونة.





- كشف سمير جودة مراقب مباراة المقاولون والزمالك في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز عن توقيع عقوبة على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض .

- كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن الأهلي يفكر في ضم التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





مرتضى منصور: وافقنا على استكمال الدوري لنفوز على الأهلي - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفريق وافق على استكمال دوري الموت والرعب من أجل مواجهة الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحقق هدفه بالانتصار وتأكيد التفوق الأبيض.

