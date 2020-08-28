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فن

بالأسود.. إطلالة جذابة لـ نيللي مقدسي عبر إنستجرام .. شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:04 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مقدسي بإطلالة جريئة ترتدى "توب" باللون الاسود مكشوف الكتفين وتسريحة شعر أنيقة، نالت إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة: "نحن متجذرون بأرضى صلبة وما من قوة على الأرض تستطيع التغلب علينا 🇱🇧

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.


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