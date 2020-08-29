استعدادا لمواجهة إنبي.. الزمالك يختتم تدريباته بمشاركة شيكابالا وعاشور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
كان ذلك استعدادا لمباراة إنبي المرتقبة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وخاض الفريق تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة.
وشهد التدريب مشاركة شيكابالا وإمام عاشور في ظل اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة .
يأتي هذا مع اقتراب انتهاء عقوبة إيقاف الثنائي، حيث يتبقى لشيكابالا مباراة في الإيقاف في حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور.