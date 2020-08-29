استعدادا لمواجهة إنبي.. الزمالك يختتم تدريباته بمشاركة شيكابالا وعاشور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.





كان ذلك استعدادا لمباراة إنبي المرتقبة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وخاض الفريق تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة.





وشهد التدريب مشاركة شيكابالا وإمام عاشور في ظل اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة .





يأتي هذا مع اقتراب انتهاء عقوبة إيقاف الثنائي، حيث يتبقى لشيكابالا مباراة في الإيقاف في حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور.