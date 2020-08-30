في ذكرى رحيله.. السيد بدير أنقذ ليلى حمدي من ضائقة مالية وأعادها للسينما

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان وكاتب السيناريو والمخرج والمنتج السيد بدير، الذي تميز ببدانة جسده وطلته الكوميدية والتي كانت سببا كبيرا في امتاعنا ودخول البهجة والسرور إلينا بمجرد ظهوره على الشاشة.





كان ل"بدير" موقف انساني مع الفنانة ليلى حمدي، فبعد فترة من عملها، في السينما ازداد وزنها، فبدأت تبتعد عن الفن بشكل ملحوظ، ولم تظهر إلا في أدوار هامشية، منها فيلم "صغيرة على الحب"، ولكنها قررت ان تترك الفن وتتجه إلى قراءة الفنجان، بحسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.



