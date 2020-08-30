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فن

في ذكرى رحيله.. السيد بدير أنقذ ليلى حمدي من ضائقة مالية وأعادها للسينما

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان وكاتب السيناريو والمخرج والمنتج السيد بدير، الذي تميز ببدانة جسده وطلته الكوميدية والتي كانت سببا كبيرا في امتاعنا ودخول البهجة والسرور إلينا بمجرد ظهوره على الشاشة.

كان ل"بدير" موقف انساني مع الفنانة ليلى حمدي، فبعد فترة من عملها، في السينما ازداد وزنها، فبدأت تبتعد عن الفن بشكل ملحوظ، ولم تظهر إلا في أدوار هامشية، منها فيلم "صغيرة على الحب"، ولكنها قررت ان تترك الفن وتتجه إلى قراءة الفنجان، بحسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.

بعد تركها الفن مرت ليلى، بأزمات وضائقة مالية، ونشرت جريدة الأخبار قصة عجزها عن دفع إيجار منزلها، وسداد حساب البقال، بعد أن ظلت عام كامل بعيدة عن العمل السينمائي، وعندما علم المخرج الكبير السيد بدير بقصتها أرسل لطلبها، وقابلته بالفعل، وخصص لها دور في فيلم "فتافيت السكر".
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