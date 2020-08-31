هل قيام الليل يعوض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء

هل تجزئ صلاة قيام الليل عما فاتني من فروض فائتة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بفيديو منشور على قناة الإفتاء على اليوتيوب.





وأجاب "عبد السميع"،: الجمهور يقول ان من فاتته صلاة ينبغي عليه ان يقضيها ولم يخالف فى ذلك إلا آئمة من فقهاء مذاهب الشافعية والمالكية هم الذين أجازوا ان تحل النوافل محل الفرائض التى لم تقضى بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيه ((أن اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فبها وإلا قال الله أكملوا لعبدي صلاته من النوافل))، فبعض العلماء يقولون ان الصلاة التى لم تتم انما هى فى الهيئة اى الخشوع والطمأنينة والتسبيحات الواجبة ونحو ذلك.





وتابع : القليل من الفقهاء يقولون ان النوافل تجب عن الفرائض، ونحن نقول طالما ان المسألة فيها خلاف فيجوز تقليد من أجاز وإن كان الأولى ان تسير على قول الجمهور وتقضى الصلوات التى عليك كما هى الظهر مكان الظهر والعصر مكان العصر ونحو ذلك.





هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء فوائت الصلاة.. دار الإفتاء تجيب