الشعب الجمهوري: كلمة مصر بالأمم المتحدة تُجسد ضمير الأمة وتفضح جرائم الاحتلال

ثمن الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، بالكلمة القوية والحاسمة التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة، مؤكدًا أنها تمثل تجسيدًا صادقًا لموقف الدولة المصرية التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية، وتعكس عمق الانحياز المصري للحق والعدالة في زمن التواطؤ الدولي.

فضح جرائم إسرائيل

وقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، إن كلمة مندوب مصر جاءت لتفضح الجريمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصف بدقة حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون تحت القصف والحصار الإسرائيلي، وتدين الصمت الدولي المتواطئ، خاصة بعد استخدام "الفيتو" لمنع وقف إطلاق النار.

وأضاف أن تصريحات السفير عبد الخالق بأن "الصمت تواطؤ، والتردد خيانة" تعبّر عن ضمير الأمة، وتُحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري أن مصر – كما أوضح البيان – لا تتنازل عن دورها المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية، وتواصل جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة بهدف وقف إطلاق النار ورفع الحصار، دون أن تغفل عن ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل ممنهج في غزة.

إصلاح مجلس الأمن

وأشار عبد الصمد إلى أهمية الرسائل الواضحة التي وجّهها مندوب مصر، خاصة دعوته لإصلاح مجلس الأمن، وتصحيح الخلل الجسيم في استخدام حق النقض، مؤكدًا أن "الفيتو لا يسمو على القوانين الدولية، ولا على الفطرة الإنسانية الرافضة لقتل الأبرياء".