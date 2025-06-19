شخصية كبيرة.. ميدو يعلق على مستوى الهلال السعودي أمام ريال مدريد

أشاد أحمد حسام “ميدو”، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه الهلال السعودي في مواجهة ريال مديد بمنافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 بين الهلال السعودي وريال مدريد الاسباني في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025.

وقال ميدو عبر قناة السعودية:"الهلال ظهر بمستوى كبير أمام ريال مدريد وبالأخص في النصف ساعة الأولى التي سيطر فيها على المباراة".

وأضاف:"لاعبو الهلال السعودي أظهرهوا شخصيتهم الكبيرة وكانوا ندًا للريال أغلب فترات اللقاء".

وانتقد ميدو في نهاية تصريحاته الظهور الباهت للمدير الفني تشابي ألونسو في أول مهمة له في قيادة ريال مدريد الاسباني، مؤكدًا أنه لم يكن أحد يتوقع بدايته السيئة مع النادي الملكي.