حزب الجيل: إسرائيل تدفع الشرق الأوسط لحافة الهاوية.. وبيان مصر و19 دولة إسلامية رسالة قوية

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إدانته الكاملة للتصعيد العسكري الخطير في المنطقة والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، محذرًا من تداعياتها الكارثية على استقرار الشرق الأوسط بأسره.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، إن إسرائيل بتصرفاتها العدوانية تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، دون اعتبار لما قد تخلفه المواجهات من دمار وسفك دماء، ليس فقط في إيران أو فلسطين، بل في عموم الإقليم، الذي يعاني أصلًا من أزمات معقدة.

الجيل: التدخل الأمريكي سيحول التصعيد إلى انفجار إقليمي شامل

وأضاف أن اندفاع الولايات المتحدة نحو التورط المباشر في هذه الحرب سيمثل تطورًا بالغ الخطورة، بما يعنيه من احتمال توسع رقعة النزاع لتشمل أطرافًا وقوى دولية، ما ينذر بإشعال حرب إقليمية أو حتى عالمية لا يمكن التحكم في مسارها أو عواقبها.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أهمية البيان المشترك الذي أصدرته مصر إلى جانب 19 دولة عربية وإسلامية، والذي أدان العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أنه يمثل موقفًا جماعيًا يعكس رفضًا صريحًا لمحاولات إسرائيل جر المنطقة إلى نزاع مفتوح، كما يعبر عن دعم إقليمي واضح لمبدأ التهدئة وضبط النفس.

تحرك دولي ضد الاحتلال

وشدد قاسم على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والقوى الكبرى، لوقف التصعيد فورًا، وفرض التزام صارم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بعدم الاعتداء على الدول ذات السيادة.

واختتم بالتأكيد على أن حماية أمن المنطقة واستقرارها تقتضي موقفًا موحدًا وحازمًا ضد كل من يسعى إلى إشعال الحروب أو فرض واقع جديد بقوة السلاح، داعيًا إلى تعزيز الدور العربي الجماعي في الدفاع عن المصالح المشتركة وصون الأمن الإقليمي.