30 دقيقة.. بطاقات صفراء ودفاع محكم من إنبي والزمالك يستمر في الاستحواذ

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة فريقي الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.





منذ صافرة انطلاق المباراة ويحاول الزمالك الوصول إلى مرمى منافسه إنبي، ولكن دفاعات الفريق البترولي كانت منظمة وقوية.





وتوغل عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الخامسة، ووصل للمرمى وهدد محمود جاد حارس مرمى إنبي.





وسقط محمد غالي لاعب خط وسط فريق إنبي بعد تدخل عنيف من طارق حامد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من عمر المباراة.





ولم يعترض حكم المباراة على الكرة واستمر اللعب دون توقف، ولكن بقرار من حكم الـ VAR، يعود الحكم لرؤية الكرة مرة أخرى.





ويتخذ محمود عاشور قرارا بمنح طارق حامد البطاقة الصفراء واحتساب خطأ لصالح إنبي.





ولم يتمكن الفريقان من التسجيل وتبقى النتيجة حتى الدقيقة 15 التعادل السلبي بدون أهداف.





وبسبب مشادة من محمد غالي لاعب إنبي تلقى بطاقة صفراء أولى لإنبي في الدقيقة 23 والثانية في المباراة بعد البطاقة التي احتسبها الـ VAR لصالح طارق حامد لاعب الزمالك.





وفي محاولات صعبة من إنبي لمجاراة الأمور والوصول إلى مرمى محمد أبو جبل، تمكن من تنظيم هجمة ولكن مرت على مرمى الزمالك دون أي خطورة.





وتلقى أسامة جلال لاعب إنبي البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية لانبي في الدقيقة 28 بسبب ارتكابه خطأ مع أحمد عيد لاعب الزمالك.





دخل الزمالك بالتشكيل التالي:





محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفي محمد في الهجوم.





جاء تشكيل إنبي كالتالي:





حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع: كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي

خط الوسط: حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول

خط الهجوم : محمد شريف