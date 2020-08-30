وزيرة التضامن: الوزارة ستطلق حملة إعلانية لكفالة الأطفال من أجل التوسع فى ذلك.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل الآن على التوسع فى كفالة الأطفال، وفق اشتراطات ومعايير تعمل على تحقيق أفضل مصلحة للأطفال.









وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية، أن هناك900 أسرة تريد كفالة الأطفال.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجرى أبحاث على هذه الأسر للتأكد من كفائتها وتوافر مصلحة الطفل فى ذلك.









وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة ستطلق حملة إعلانية لكفالة الأطفال من أجل التوسع فى ذلك.









وأشارت إلى أن الوزارة حصلت على فتوى من الأزهر الشريف تقول بجواز أن يحمل الطفل الذى تم كفالته على الأسم الأول أو لقب العائلة التى كفلته، مضيفة أن يحمل الطفل الأسم الأول أو لقب العائلة يحقق مصلحة كبيرة له خاصة عندما يلتحق بالمدرسة.