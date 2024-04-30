7 أشهر على مقـ.تل زعيمهم.. ماذا حدث لإرث فاجنر حول العالم؟| القصة الكاملة لأكبر جيش مرتزقة في العالم وما مصيره الآن

بعد مرور سبعة أشهر على وفاة يفجيني بريجوزين، رجل الأعمال الجريء الذي قاد جيشه الخاص المعروف باسم مجموعة فاجنر تمرداً ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأت الدولة الروسية في فرض سيطرتها على المرتزقة الخاصين ودفعهم إلى العمل لتحقيق أجندة الكرملين، وبحسب تقرير خاص نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد انقسم الآلاف من قوات فاجنر السابقة إلى أربع مجموعات على الأقل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين منحوا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل استخباراتية حساسة.

ومن خلال خلط المقاتلين مع مرتزقة آخرين موالين لبوتين، تأمل الحكومة الروسية في منع تكرار أحداث العام الماضي، عندما انقلبت مجموعة فاجنر الموحدة على بوتين ووزارة دفاعه، وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "جزء من هدف إعادة الهيكلة هو التأكد من وجود المزيد من السيطرة على العمليات بشكل عام"، وقال المسؤولون إن الجيوش الخاصة الجديدة منتشرة بالفعل في جميع أنحاء العالم في مهام خاصة، بما في ذلك في أوكرانيا وإفريقيا، حيث من المتوقع أن تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار على المسرح العالمي مماثلًا لما كانت عليه عندما كانت تحت قيادة بريجوزين.

بوتين يحتوى الـ4 مجموعات بنجاح

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أجبرت الجماعات شبه العسكرية المعاد تشكيلها بالفعل إدارة بايدن على سحب قواتها من النيجر وتشاد – في انتكاسات كبيرة لمكافحة الإرهاب – بينما تتحدى السياسات الأمريكية في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو وليبيا ودول أفريقية أخرى، وترتبط إحدى المجموعات الأربع بالحرس الوطني الروسي، وقد انتقلت بالفعل إلى أوكرانيا وفقدت عددًا كبيرًا من المقاتلين.

وتعمل مجموعتان أخريان تحت سيطرة وزارة الدفاع وأجهزة استخبارات موسكو، وقال المسؤولون إن المجموعة الرابعة – المعروفة باسم الفيلق الأفريقي والمتحالفة مع مجموعة موجودة تعرف باسم ريدوت – لا تزال تعمل على السيطرة على قوات فاجنر السابقة في بعض العواصم الأفريقية، لا يُعرف سوى القليل عن انهيار الفصائل الجديدة، بما في ذلك عدد الأعضاء الذين ينتمون إلى فاجنر بقيادة بريغوجين مقابل المنظمات شبه العسكرية الأخرى الموجودة.

نجل بريجوزين ونهاية أكبر خطر بحق بوتين

ومن غير الواضح أيضًا إلى أي مدى لا يزال نجل بريغوجين، الذي سيطر في البداية على الآلاف من مرتزقة فاغنر بعد وفاة والده، منخرطًا في قيادة مجموعة أصغر من المقاتلين الذين ما زالوا موالين لذكرى والده، وقال المسؤولون إن بريجوزين الأصغر من المرجح أن يتولى مسؤولية بعض القوات في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، وقد توفي بريجوجين في أغسطس الماضي عندما انفجرت طائرته في الجو، واعتبر الحادث على نطاق واسع بمثابة اغتيال برعاية الدولة بأمر من بوتين.

وكان ذلك بمثابة نهاية أخطر تحدٍ لزعامة بوتين خلال 25 عاماً قضاها في السلطة، فقد ارتقى بريغوجين إلى ثروة باعتباره طاهيا شخصيا لبوتين ومطعما رسميا للكرملين قبل إنشاء مجموعة فاغنر في عام 2017، وكان السماح لحليف مقرب من الكرملين ببناء جيش خاص غير رسمي مفيدا لروسيا في القيام بمهام سرية في جميع أنحاء العالم، ومع توسيع مجموعة فاجنر لانتشارها العالمي، أصبحت مستقلة بشكل متزايد عن السيطرة الروسية، وتسامح بوتين مع هذه التغييرات حيث لعب مقاتلو فاجنر دورًا مهمًا في حربه مع أوكرانيا، ولكن في يونيو من العام الماضي، انقلب بريجوزين ومرتزقته على بوتين بسبب سوء إدارة وزارة دفاعه للحرب.

وأدى ذلك إلى سلسلة من المناوشات مع القوات الروسية بينما كان رجال بريجوزين يسيرون نحو موسكو في محاولة انقلاب واضحة، و تنحى بريجوزين في النهاية بموجب اتفاق تفاوض عليه حلفاء روسيا في بيلاروسيا، ولكن في غضون شهرين، مات بريجوزين مع تسعة آخرين، عندما تحطمت طائرته وسقطت على الأرض أثناء طيرانها من سانت بطرسبرغ إلى موسكو، وترك موت بريجوزين مصير امبراطوريته في طي النسيان.

إفريقيا توحد فاجنر مع بوتين

ويبدو أن إفريقيا كان لهها دورا كبيرا لعودة فاجنر إلى أحضان بوتين، فقد كانت مجموعة فاجنر بصدد إقامة علاقات وثيقة مع قادة الدول الأفريقية المارقة وقت مقتل زعيمها، وتوفير الأمن للديكتاتوريين أثناء الانخراط في عمليات التعدين المربحة، ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، على سبيل المثال، سيطر فاجنر على منجم للذهب، وفي أعقاب وفاة بريجوزين، قام مرؤوسوه السابقون بتوسيع المنجم بشكل كبير، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، لكنهم لم يجدوا بعد طريقة لتسويق وشحن المعادن بكفاءة، وسوف يجنون مئات الملايين من الدولارات من الأرباح في السوق العالمية، كما أشرف بريجوجين على عملية تضليل كاسحة نظمت احتجاجات في أفريقيا، وساعدت في نشر قصص إخبارية مزيفة في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وأدارت مزارع ضخمة لزعزعة استقرار الانتخابات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن أسلحة التضليل من المحتمل الآن أن تكون تحت سيطرة جهاز المخابرات الخارجية الروسي، وربما تم وضع موظفي بريجوزين الاقتصاديين تحت مكاتب استخبارات أخرى، بما في ذلك مديرية المخابرات العسكرية، فسيطرة موسكو الجديدة على هؤلاء المرتزقة من القطاع الخاص لها آثار واسعة النطاق على الجغرافيا السياسية، ففي أفريقيا، على وجه الخصوص، يمكن أن يقوض جهود إدارة بايدن لمحاربة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية وإقامة علاقات دبلوماسية مع الأنظمة المشكلة حديثًا.

عنصر التوقيت هو المفتاح

"عنصر التوقيت هو المفتاح هنا" هذا ما قاله أحد المسؤولين الأمريكيين، وأضاف : "يمكن لروسيا أن تمنح هذه الدول ما لا تستطيع الولايات المتحدة تقديمه على الفور"، وفي إشارة إلى قدرة موسكو على استخدام المقاتلين الخاصين لتوفير الأسلحة والذخيرة تحت الطاولة للحكومات العسكرية المشكلة حديثًا في إفريقيا، فالكثير من قادة تلك البلدان سئموا من إلقاء الولايات المتحدة عليهم المحاضرات حول الديمقراطية".

وبموجب القانون، لا تستطيع الولايات المتحدة تقديم المساعدة للحكومات التي تستولي على السلطة من خلال الانقلابات العسكرية، الأمر الذي يضعها فعلياً على بعد خطوة واحدة من روسيا في مثل هذه المواقف، ويقول المسؤولون إن سيطرة موسكو المباشرة على الجماعات شبه العسكرية يمكن أن تقنع أيضًا بعض الدول الأفريقية التي ابتعدت سابقًا عن مجموعة فاجنر - التي كانت تخضع لعقوبات عالمية باعتبارها منظمة إجرامية - بإعادة النظر في مقاومتها.

النيجر وتشاد ودول إفريقية أخرى.. إعلان لهزيمة واشنطن

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن استخدام موسكو للمقاتلين شبه العسكريين لنشر نفوذها في أفريقيا واضح بالفعل في النيجر، وهي واحدة من أهم المواقع الأمامية في الحرب ضد الإرهاب، واستولى القادة العسكريون في النيجر على السلطة من الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي، ودفع الانقلاب واشنطن إلى تعليق مساعداتها الاقتصادية والعسكرية للبلاد، بينما دفعت إدارة بايدن القادة العسكريين إلى العودة إلى ديمقراطية يقودها المدنيون، ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، وصل مئات من المرتزقة الروس إلى العاصمة نيامي، زاعمين أنهم كانوا هناك للمساعدة في تدريب جيش النيجر والدخول في شراكة رسمية مع المجلس العسكري الحاكم.

وجاء وصولهم قبل أيام فقط من إعلان إدارة بايدن أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها البالغ عددها 1000 جندي من البلاد بعد ما يقرب من 10 سنوات، مما خلق مظهر القوات الروسية التي تحل محل القوات الأمريكية في بلد نظمت فيه الجماعات الإرهابية وتآمرت لهجمات عالمية، وفي الوقت نفسه، في تشاد، وهي دولة أخرى ذات وجود كبير لمقاتلي فاجنر السابقين، أعلنت إدارة بايدن هذا الأسبوع أنها ستسحب حوالي 75 من قوات العمليات الخاصة التي كانت تؤدي أدوارًا في مكافحة الإرهاب، بناءً على طلب الحكومة المحلية، واعتبرت هذه الخطوة على نطاق واسع مثالا آخر على حلول روسيا محل النفوذ الأمريكي.

ولا يزال مقاتلو فاجنر السابقون نشطين أيضًا في مالي وليبيا والسودان، حيث لديهم عقود لتوفير الأمن للأنظمة غير المستقرة، وحاولت الولايات المتحدة مواجهة وجود فاجنر في تلك الدول وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، وحثت المسؤولين على الابتعاد عن روسيا، وفي بلد آخر، بوركينا فاسو، كما هو الحال في النيجر وتشاد، أصبحت قوات فاجنر السابقة الآن تحت السيطرة الصارمة للفيلق الأفريقي.