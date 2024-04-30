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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأرميني يعترف بوجود توترات في العلاقات مع روسيا

روسيا وأرمينيا
روسيا وأرمينيا

اعترف وزير الخارجية الأرميني آرات ميرزويان، اليوم الثلاثاء، بوجود مشاكل معينة في علاقات أرمينيا مع روسيا، لكن البلدين يحافظان على الحوار لحلها.

وقال ميرزويان في تصريحات صحفية: "في سياق العلاقات الأرمينية الروسية، هناك مشاكل وتوترات معينة، ونعم، نواصل الحوار بشأن هذه الأمور، وبعض هذه القضايا تتطلب تفاهماً متبادلاً كاملاً، لكنني أعتقد أن مثل هذه المشاكل موجودة في أي علاقات".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تؤكد استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة الاستشارية بشأن ترسيم حدود أذربيجان وأرمينيا على أساس الاتفاقات الثلاثية التي توصل إليها قادة موسكو وباكو ويريفان.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي لها: "نؤكد استعدادنا لتقديم المزيد من المساعدة التشاورية للأطراف بشأن ترسيم الحدود على أساس الاتفاقات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

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