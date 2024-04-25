روسيا تعلن استعدادها للتوسط في مفاوضات ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تؤكد استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة الاستشارية بشأن ترسيم حدود أذربيجان وأرمينيا على أساس الاتفاقات الثلاثية التي توصل إليها قادة موسكو وباكو ويريفان.

وأضفت زاخاروفا في مؤتمر صحفي لها: "نؤكد استعدادنا لتقديم المزيد من المساعدة التشاورية للأطراف بشأن ترسيم الحدود على أساس الاتفاقات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وأشارت إلى أن موسكو يدعم تسوية كافة القضايا، دون استثناء، المتعلقة بترسيم حدود الدولة بين البلدين "حصرا بالطرق السياسية والدبلوماسية".

وأشارت المتحدث باسم الخارجية الروسية إلى "موسكو تفترض أن الاتفاقيات يجب أن تكون مستدامة ومتوازنة ومقبولة من الطرفين"، مشددة على أنه "يجب أن تكون بمثابة أساس لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".

وأعلنت حكومتا أرمينيا وأذربيجان، يوم الثلاثاء، إقامة العمود الحدودي الأول.