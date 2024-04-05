روسيا: الغرب يسعى لتحويل أرمينيا لأداة لتنفيذ خططه الخطيرة في القوقاز

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا تعلم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بموجب وعود سريعة الزوال، يسعيان إلى انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلاً عن انسحاب القاعدة العسكرية الروسية وحرس الحدود الروسي.

وجاء بيان الخارجية الروسية تعليقا على الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في بروكسل في 5 أبريل بصيغة أرمينيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "من الواضح أن الغرب يريد تحويل أرمينيا إلى أداة لتنفيذ خططه الخطيرة للغاية في جنوب القوقاز".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتزويد أرمينيا بأسلحة غير فتاكة وتطوير التعاون العسكري التقني مع البلاد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، عن تقديم أكثر من 65 مليون دولار لمساعدة أرمينيا - ووفقاً له، تستثمر الولايات المتحدة في التدابير المتعلقة بالمجالات الحكومية واقتصاد البلاد.