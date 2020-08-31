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بين الناس

مياه أسيوط: غسيل وتعقيم الشبكات طبقا للخطة الشهرية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أعمال غسيل الشبكات التى تتم بصفة دورية طبقا للخطة الموضوعة والتى تنفذها الشركة على مدار الشهر لتغطى أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والخزانات العلوية بجميع قري ومراكز محافظة اسيوط، ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه أسيوط أن اعمال غسيل وتعقيم شبكات المياه الدورية وتوعية المواطنين بالاستخدام الامثل لكل قطرة مياه من أهم أهداف الشركة.

 وأشار ان أعمال غسيل وتعقيم شبكات المياه تقوم بها ادارة الغسيل وفنى المنطقة تحت اشراف مسئولى المعمل وبمراقبة وزارة الصحة بصفة دورية على مدار الشهر ويتم الاعلان عنها عبر موقع الشركة وصفحتها الرسمية بالاضافة الى أعمال الغسيل الاستثنائية التى تنفذ فى حالة وجود شكوى فى اى منطقة على نطاق المحافظة.

وأوضح الكيميائى سليم سيد سليم رئيس قطاع المعامل أن عملية غسيل الخزانات العلويه تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم وكلورة وايضا يتم غسيل شبكات المياه بفتح طفايات الحريق ومحابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات  للتأكد من ان المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزير الصحه رقم 458 لسنة 2007.
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