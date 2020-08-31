AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس ماكرون يصل لبنان ويتوجه مباشرة إلى منزل فيروز..فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:20 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الزيارة الثانية له للبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون خلال زيارته السيدة فيروز، التي ستستقبله في منزلها.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن ماكرون سيتوجه مباشرة إلى منزل فيروز فور وصوله.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن زيارة ماكرون تأتي للاطلاع على مدى تنفيذ الطبقة السياسية لطلبات قد قدمها لهم من أجل دفع البلاد إلى الأمام.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون لوح بتوقيع عقوبات على كبار المسؤولين في لبنان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن ماكرون أعد لائحة عقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع نظيره الأمريكي ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت نبيه بري وجبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر بلبنان، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وأشارت إلى أن التهديد بعقوبات على شخصيات لبنانية أدى لحل عملية تشكيل الحكومة في لبنان، التي غالبا ما تتعرض للتعرقل لمدد زمنية طويلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع وصوله بيروت.. الرئيس الفرنسي على تويتر: لبنان ليس وحيدا

من موقع الانفجار.. ماكرون يحذر لبنان من الغرق في هذه الحالة

عون يطلب من الرئيس الفرنسي صورا جوية للحظة انفجار مرفأ بيروت

بعد زيارته لبيروت ماكرون.. لبنان ليس وحيدا

ترامب يشارك في مؤتمر باريس لدعم لبنان

فرنسا تحسم الجدل بشأن أسباب انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

محام دولي يكشف كيف تتم محاسبة أصحاب الحصانات بالقانون

وثائق بريطانية قديمة تكشف: مصر اقترحت فكرة "سد النهضة" قبل 74 عاما وإثيوبيا رفضت

صورة رومانسية جديدة لـ ياسمين صبري وزوجها

بعد تحصيل 5 مليارات جنيه.. 8 حالات لا يمكن التصالح فيها على مخالفات البناء

شعب اللحظة الأخيرة.. لماذا قررت الحكومة عدم مد قانون التصالح؟

عشان عقارك ميتهدش.. إزاي تتظلم على رفض التصالح بمخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة شيفون أسود .. هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة زوجها أحمد فهمى.. شاهد

في ذكرى وفاتها .. 9 أكلات مفضلة لـ الأميرة ديانا

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بهم هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب