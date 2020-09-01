مايا مرسي تستقبل نائبة رئيس بعثة دولة الإمارات لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، الاثنين، في مكتبها، مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات والقائم بالأعمال في القاهرة، للتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.









ورحبت الدكتورة مايا مرسي بـ مريم خليفة الكعبي في المجلس، مؤكدة متانة العلاقة القائمة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة والمستمرة على مدار عقود طويلة.











وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة وقدراتها وإعطائها الفرصة المناسبة هو عامل أساسي في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى حجم الدعم الذي تتلقاه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ساند المرأة بقوة منذ فترة توليه رئاسة الجمهورية وعن اقتناع وإرادة سياسية حقيقية وحرص على تمكينها ودعم وصولها للمواقع القيادية المختلفة والتى لم تصل إليها من قبل.









وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود العظيمة التى تقوم بها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات وإعطائها الفرصة الحقيقية لإثبات ذاتها وإمكانياتها، معربة عن فخرها بما وصلت له المرأة الإماراتية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد فخرا لكل نساء العرب.









وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتى تستضيفها مصر وتعد مقرها الدائم، معربة عن أمنيتها أن تحقق المنظمة أهدافها وأن يكون لها دور مركزي في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التى ستقدمها في الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة في الدول الأعضاء، معربة عن أملها في تنسيق الجهود للعمل داخل المنظمة.









من جانبها، استعرضت مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس البعثة الإماراتية والقائم بالأعمال، سبل التعاون بين الجانبين في مجال المرأة، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات لتمكين المرأة ورفع كفاءتها ومنحها الثقة اللازمة للقيام بدور كبير في المجتمع، مشيرة إلى أن القياده السياسية في الإمارات مؤمنة بقدرات المرأة الإماراتية وحقها في منحها الفرصة باعتبارها نصف المجتمع ومربية للنصف الآخر، مؤكدة أهمية دور الدولة في رفع الوعى لدى أفراد المجتمع بقضية تمكين المرأة.







