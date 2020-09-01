وزيرة البيئة: حملات التشجير ستعيد مصر الجديدة لمظهرها الحضارى المتميز

نفذت وزارة البيئة اليوم، الثلاثاء، حملة تشجير بحديقة ألماظة بمصر الجديدة أمام مستشفى مصر للطيران بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك ضمن أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى لدى شرائح المجتمع التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع مؤسسة "من أجل مصر".









وأكدت أن الحملة تستهدف إعادة تأهيل حى مصر الجديدة ليعود لمظهره الحضارى المتميز بعد انتهاء الدولة من مشروعات البنية التحتية والكبارى التى تم تنفيذها، مشيرةً إلى قيام الوزارة بزراعة ٢٤٤ شجرة مثمرة و٤ آلاف متر من النجيلة نظرا للفوائد الكبيرة للشجر سواء من الناحية الجمالية أو البيئية المتمثلة فى خفض نسب التلوث البيئى وتنقية الهواء من الأتربة والملوثات العالقة.









وأوضحت أن الوزارة بدأت حملات التشجير بمصر الجديدة منذ ستة أشهر، حيث تمت زراعة الأشجار والنجيلة بميدان تريومف، مشيرةً إلى أن عملية التشجير تتم من خلال عمل اللاندسكيب حول الأشجار الموجودة فى المكان، بينما يتم زراعة أشجار جديدة او إعادة الأشجار التى كانت موجودة من قبل والتى تمت إزالتها بمعدات خاصة سمحت بإعادة زراعتها مرة أخرى.









وقالت إن الوزارة تقوم بحملات التشجير فى مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدنى، ومنها ما تم تنفيذه بمحافظتى الشرقية والغربية، حيث تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع المحافظين، ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.









ووجهت "فؤاد" الشكر لمحافظ القاهرة على المجهودات والدعم الذى يقدمه، والذى اتضح جليا فى تشجير وتجميل عدد كبير من الأحياء بمصر الجديدة وحلوان والمعادى وامبابة، وكذلك ما تبذله المحافظة لرعاية الأشجار بعد زراعتها باستخدام المياه المعالجة.









وأضافت أن جهاز شئون البيئة يقوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "من أجل مصر" لتجميل ميادين ومحاور مصر الجديدة، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة لصون الموارد الطبيعية من خلال المشاركة مع جميع الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء.







