3.2 مليار جنيه لإنجاز صالات جديدة لـ مونديال اليد 2021.. وزير الرياضة: الشكر والتقدير للرئيس السيسي لتقديمه كل أوجه الدعم لإخراج حدث يليق بمكانة مصر.. سفح الأهرامات يستضيف مراسم القرعة 5 سبتمبر

وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل قرعة مونديال اليد 2021:

الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لتقديم كل أوجه الدعم لإخراج حدث يليق بمكانة مصر الدولية

التأكيد على اهتمام رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة العليا للبطولة وعضوية 18 وزيرا



إجراءات احترازية صارمة فى استقبال الضيوف ومراسم القرعة وفعاليات البطولة حتى المغادرة



سفح الأهرامات يستضيف مراسم قرعة مونديال اليد 5 سبتمبر و13-31 يناير انطلاق البطولة















عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها بمصر يناير 2021 في نسختها 27، بحضور المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، وطارق الديب، نائب مدير البطولة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومى، وجميع رؤساء اللجان الفنية المنظمة للبطولة، ومسئولي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن.









ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية، كما وجه الشكر لدولة رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضوية 18 وزيرا على اهتمامه الكبير بكل تفاصيل الحدث.













واستعرض وزير الشباب والرياضة، آخر المستجدات الخاصة بانتهاء جميع الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة التي تخطت نسبة الانتهاء منها 88 في المائة بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وهذا يؤكد حجم المشروعات الرياضية المنفذة في عهد فخامة الرئيس السيسي، وآخرها المنشآت التي تم تطويرها في أمم أفريقيا 2019 التي أبهرت العالم بتنظيمها.









وشدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والمتابعة اللحظية مع اللجنة الطبية واللجنة المنظمة بدءًا من استقبال بعثات المنتخبات والوفود المرافقة لها والضيوف مرورًا بمراسم قرعة مونديال اليد المحدد لها 5 سبتمبر القادم بسفح الأهرامات، حفاظًا على سلامة وصحة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.









وكشف وزير الشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من المقرر اتباعها في البطولة، وفي مقدمتها الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال من خلال التعاون مع وزارة الصحة التي أبدت كامل تعاونها ودعمها لتقديم المساحات الطبية لكل فرد يدخل أرض مصر، والأخذ في الحسبان جميع الإجراءات مع المستشفيات بدءا من المطار وركوب الحافلات والرحلات والتدريب في الصالات وكذلك المؤتمرات الصحفية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد إصرار الدولة على استكمال مسيرة النجاح وتصدير الصورة الإيجابية للعالم، ودعا الوزير إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.









وحول سيناريوهات الحضور الجماهيري للبطولة قال صبحي: "في الوقت الحالي نناقش هذا الأمر، قد يتواجد الجمهور بنسبة 100%، أو بنسبة 2 إلى 1 بمعنى وجود كرسي خالي بين كل كرسيين ممتلئين".











وقال صبحي: "بطولة كأس العالم لليد 2021 هي الأولى التي تنظم بمشاركة 32 فريقًا، غير أن النسخة الماضية أقيمت في بلدين والقادمة ستنظم في ثلاث دول، مما يضعنا في تحد جديد، قادرون بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التحدي وتحقيق المعجزات مثلما حدث في بطولة الأمم الأفريقية 2019".









وأضافف وزير الرياضة: "كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة تكمن في تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحاد الدولي والمصري لليد".











من جانبه، أشاد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، بالدور الكبير لوزير الرياضة على تحركاته الدؤوبة لإنهاء جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعلنة من قبل التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الدولى لليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، الذي أشار إلى المجهودات الكبيرة التي تقدمها مصر فى التجهيز للبطولة من خلال الصالات التى يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها خلال الفترة القليلة المقبلة التى تعتبر صرحًا كبيرًا لكل الألعاب وليس اليد فقط.











من جانبه، أكد حسين لبيب، مدير البطولة، أنه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة، والتي تم تصنيعها بإحدى الدول الأوروبية، ويتم الكشف عنها في حفل مراسم القرعة السبت المقبل.









وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، وستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب.